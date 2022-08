COSTAMASNAGA – Ha trovato una nuova “casa” la 22enne difensore di Costamasnaga Vanessa Speranza Panzeri, dopo l’esperienza della scorsa stagione alla Juventus. Da pochi giorni infatti la ragazza è una nuova calciatrice della Sampdoria di mister Antonio Cincotta, formazione di serie A femminile, e arriva a Genova a titolo definitivo.

Si chiude dunque dopo un lustro il lungo rapporto lavorativo tra le bianconere e Panzeri. Un cammino iniziato nel 2017 quando arrivò a Torino in prestito dal Como dopo aver vinto il campionato di serie B (15 presenze). Nove i gettoni invece accumulati nella massima serie con il team lombardo. Una occasione importante quella ligure per continuare il suo percorso di crescita, interrotto nel 2020 quando la ragazza in un match del torneo di Viareggio contro la Roma si fratturò il crociato del ginocchio destro: stagione finita e un anno di stop. Segue la lunga fase di riabilitazione, in cui la Juve la spedisce prima a Sassuolo (in Emilia zero minuti giocati) e poi a Pomigliano, tuttavia fisicamente giù di tono, in terra campana Panzeri si deve accontentare di quattro presenze. Infine il rientro alla Juve torneo 2021/22 dove è impiegata due sole volte, infine come detto ecco materializzarsi la chance blucerchiata, augurandoci che stavolta abbia l’opportunità di dimostrare il suo indiscusso valore.

Poche si diceva le presenze di Vanessa in bianconero (20 in totale) tuttavia anche se da seconda linea lei può comunque vantare una bacheca personale a dir poco invidiabile: cinque Scudetti (l’ultimo lo scorso campionato) e due Coppe Italia conseguite all’ombra della Mole.

Ricordiamo che la prima fase del campionato inizierà il 28 agosto con il seguente programma: Como – Juventus, Inter – Parma, Milan – Fiorentina, Pomigliano – Roma, Sassuolo – Sampdoria. Giusto inoltre menzionare il percorso del team lariano, fresco neopromosso nella massima categoria. Nella seconda giornata le azzurre affronteranno la difficile trasferta di Firenze, il turno successivo si incroceranno le strade di Panzeri e una delle sue ex squadre, il Como infatti ospiterà la Sampdoria. Nella quarta d’andata il Como viaggia a Pomigliano, in seguito due gare interne consecutive per le nostre, rispettivamente impegnate con Inter e Parma. Da evidenziare inoltre nel sesto turno Sampdoria-Juventus con Panzeri nelle vesti di ex di lusso. La settima d’andata propone Roma – Como, l’ottava Como – Sassuolo e la nona Milan – Como.

Alessandro Montanelli