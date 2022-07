LECCO – Presentate la prima squadra di 2ª Categoria e la juniores provinciale che parteciperanno ai campionati di calcio nella stagione 2022 e 2023 con i colori della Oratori Lecco Alta, società sportiva che è nata dalla fusione del Gso Laorca e il Gs San Giovanni.

La società, come ha precisato il presidente del sodalizio Claudio Panzeri, raggiunge tra calcio e pallavolo i 300 tesserati e, per il settore calcio, ha tutte le formazioni dalla prima squadra alla scuola calcio. Presente per l’occasione anche l’assessore allo Sport del Comune di Lecco Emanuele Torri che ha ribadito l’attenzione della giunta alle realtà sportive cittadine che contribuiscono alla vita sociale e culturale dei rioni. A promuovere la serata, che si è poi conclusa con un rinfresco gradito dai presenti, il dirigente Antonello Stefanoni.

Le due squadre saranno ancora affidate rispettivamente ai mister Andrea Perossi e Cristiano Vassena. Il consigliere Lorenzo Villa ha ribadito come la società sia ai primi posti in Lombardia per la valorizzazione dei giovani in prima squadra e la juniores sia stata premiata dalla Federazione per aver conquistato la Coppa Disciplina provinciale.

Il direttore sportivo Luca Valsecchi ha sottolineato che al gruppo di 15 elementi di base della prima squadra ci saranno degli innesti provenienti dal Mandello, dal Barzago, dalla Zanetti e dal Vercurago oltre che da un gruppo di giovani promossi dal settore giovanile.

Dopo le foto di rito sono stati presentati i nuovi calciatori che completeranno la rosa: Passoni, Mazzoleni, Dodesini, Bettarini e Rapone. I giovani Colombo, Butti, Galli, Licini e Codega faranno parte della Juniores. Marco Aldeghi ritornerà alla società come membro della Commissione Calcio. A fine agosto è fissata la ripresa degli allenamenti per le due compagini.