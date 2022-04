CALOLZICORTE – Miglior attacco, miglior difesa, miglior differenza reti e primo posto consolidato matematicamente con tre giornate d’anticipo: non poteva andare meglio la stagione calcistica del Calolzicorte, vincitore senza troppi grattacapi nel girone C di Prima Categoria e dunque promosso al campionato di Promozione.

Una vittoria quasi mai messa in discussione, se non per quella rocambolesca partita contro la diretta concorrente, il Costamasnaga, l’unica squadra in grado di tenere il passo dei granata, almeno fino a qualche giornata fa: il match in questione è quello del 27 febbraio, quando all’88° minuto il Costa era in vantaggio 1-0, pronto a pregustarsi il sorpasso ai danni dei rivali. Sogni di gloria che però non avevano fatto i conti con Rompani, che grazie alla sua doppietta ha rimontato la gara e dato il via alla fuga solitaria del calolziesi.

Fuga che ha visto il suo apice proprio nell’ultimo incontro, quello contro la Chiavennese, che, ironia della sorte, è stato deciso proprio da una doppietta dello stesso Rompani (2-1). Festa promozione dunque, per i Calolziesi, che vivranno le ultime tre giornate di campionato con la testa libera da ogni preoccupazione.

RedSpo