COPPA DEL MONDO. SORPRESA MONNET SULLA STELVIO, CASSE 4° CON RAMMARICO

BORMIO (SO) – Alexis Monnet dipinge la Stelvio e sale sul trono della discesa di Bormio, entrando attraverso la porta principale tra i grandi protagonisti della velocità mondiale. Mattia Casse è quarto, ma con tanti rimpianti per un errore di linea che nel cuore del tracciato gli ha fatto perdere l’appuntamento per il secondo podio consecutivo dopo il trionfo in Val Gardena.

Immagini dal nostro inviato Giorgio Formenti.

Mai prima di oggi il ventiquatrenne elvetico aveva saputo esprimersi su questi livelli, ma sulla Stelvio le sue capacità tecniche hanno trovato piena esaltazione, permettendogli con il pettorale numero 19 di privare della soddisfazione del primo successo in carriera il connazionale Franjo Von Allmen, secondo come sulla Saslong la scorsa settimana. Monney ha fissato così il cronometro sull’1’53″43 con 0″24 di margine su Von Allmen, per occupare i primi due gradini di un podio completato dal canadese Alexander Cameron (+0″72), ancora una volta a proprio agio sulla Stelvio.