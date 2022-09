GALBIATE – Un appuntamento per sportivi praticanti e appassionati dei vari sport, oltre che per chi si interroga sui fenomeni collettivi della società contemporanea: è questo il sunto dell’evento di domenica 18 settembre alle 15:30 al Museo Etnografico dell’Alta Brianza, in località Camporeso di Galbiate.

Con Daniele Marchesini, docente dell’Università di Parma, si parla del “Tifo sportivo, gioia e disperazione”.

“Quale che sia la sua origine il tifo – spiegano gli organizzatori -, nel calcio come nel ciclismo, nel pugilato o nell’atletica, non si esaurisce nei cori intonati sugli spalti o a bordo strada per i propri beniamini: via via che lo sport da fenomeno d’élite diviene manifestazione di massa, tende a trasformarsi in una passione che ha molto in comune con la vita e la morte, l’amore e l’odio. I campioni entrano nella vita quotidiana della gente, nutrono l’immaginario collettivo e vivono nel mito”.