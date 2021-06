ROMA – Titolare con il classico “è nata una stella” sarebbe sbagliato, perché le gesta di Manuel Locatelli da Galbiate lo hanno già ha reso noto e apprezzato.

Eppure il magnifico gol dell’1-0 dell’Italia sulla Svizzera all’Olimpico di Roma meriterebbe qualcosa di più della semplice segnalazione giornalistica, perché la rete nasce da un pallone stupendo – e come si suol dire calcisticamente intelligente – dalla trequarti difensiva ad opera del galbiatese ancora per poco in forza al Sassuolo; poi il nostro si fa tutto il campo di corsa per raggiungere e convertire il triangolo di lunghezza inusitata orchestrato con il compagno di club Berardi.

Marcatura di una bellezza struggente ma anche, come nell’indole di Locatelli, molto molto concreta.

Nella ripresa, per gradire una fucilata dalla distanza ancora del galbiatese che chiude la partita.

È rinata una stella.