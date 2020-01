OLGINATE – La Polisportiva Olginate ha organizzato al palazzetto comunale di via Campagnola la prima tappa dei concentramenti di Volley S3 White 2×2 organizzati dalla Fipav sul territorio della provincia di Lecco e riservati alle atlete nate dal 2011 in poi.

Alla manifestazione hanno aderito Polisportiva Olginate, As Montevolley, Us Orobia Robbiate, Volley Calolzio e Volley Team Brianza, che si sono misurate sui vari campi allestiti all’interno del palazzetto olginatese con le atlete suddivise in squadre formate da due componenti e identificate con nomi di animali.

Per la Polisportiva Olginate hanno partecipato le seguenti atlete: Anita Alvarez, Cecilia Novati, Rebecca Gaddi, Matilde Passoni, Carolina Riva, Lara Scarpini, Ilaria Valsecchi, guidate dagli allenatori Antonio Valsecchi, Anna Valsecchi ed Elena Moruzzi.

“In questo genere di manifestazione il risultato sportivo conta davvero poco e passa in secondo piano – spiega il presidente della Polisportiva Olginate Samuele Biffi – Il concentramento ha rappresentato l’occasione per dare la possibilità alle piccole atlete, che si sono da poco avvicinate alla pallavolo, di confrontarsi tra loro in un pomeriggio di divertimento e di festa. Un ringraziamento a tutti i miei collaboratori, guidati da Virgilio Bonacina, per l’organizzazione, alla Federazione, rappresentata dalla responsabile Alessia Realini, e alle società che hanno partecipato”.