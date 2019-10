OLGINATE – Domenica mattina al palazzetto comunale di via Campagnola la sezione pallavolo della Polisportiva Olginate ha presentato organici, programmi e progetti per la stagione sportiva 2019-2020. Una stagione che vedrà la società olginatese impegnata in 13 campionati con ben 10 squadre: S3 White Palla rilanciata, S3 Green 3×3, S3 Red 4×4, S3 Under 12 Bianca, S3 Under 12 Blu, Under 13, Under 14/Under 16, Under 16/Seconda divisione, Under 18/Seconda divisione, Serie C. Un esercito di 130 atlete, oltre allo staff tecnico, ai dirigenti, ai collaboratori.

Lo speaker Mattia Morandi ha aperto le danze, chiamando i componenti del Consiglio direttivo e passando la parola al vice presidente Virgilio Bonacina, intervenuto al posto del presidente Samuele Biffi, impegnato a Milano nella cerimonia di apertura della nuova stagione di Fipav Lombardia, in cui la Polisportiva Olginate è stata premiata per la promozione in serie C e per aver disputato nella scorsa stagione tutti i campionati giovanili. Subito dopo ha preso la parola il sindaco di Olginate Marco Passoni per il suo saluto istituzionale.

Quindi la psicologia dello sport Maria Chiara Crippa ha presentato il progetto A 25… con la testa, giunto alla quarta edizione grazie al fondamentale contributo del CAB Polidiagnostico con il direttore commerciale Roberto Moioli. Un’opportunità di formazione e di crescita mirata al benessere psicofisico di tutte le figure (atlete, dirigenti e allenatori) che fanno parte della società olginatese.

Per il secondo anno consecutivo verrà proposto il progetto Top 360° per fornire alle ragazze la metodologia migliore per conciliare tutti i loro impegni scolastici e sportivi. Le migliori atlete che riusciranno a coniugare presenze e risultati tecnici in palestra con risultati scolastici verranno premiate con un contributo economico sotto forma di borse di studio.

A seguire sono stati presentati gli sponsor, i refertisti, gli arbitri associati, il direttore tecnico Igor Sersale e il coordinatore dei dirigenti Giacinto Azzolina. Noemi Bartesaghi, atleta più giovane (2014), è stata premiata da Antonio Valsecchi, uno dei fondatori della Polisportiva Olginate; poi il terreno di gioco del palazzetto è stato invaso dalle atlete, chiamate una a una insieme ai rispettivi allenatori e dirigenti.

Ultima in ordine di chiamata la prima squadra, targata Morganti Insurance Brokers, che affronterà il campionato regionale di Serie C, con il coach Igor Sersale e la Veronica Colombo che hanno risposto alle domande del presentatore.

Sono state poi annunciate le altre iniziative per questa stagione: il 5° torneo Icab Cup a fine dicembre, il 3° MVC Magic Volley Camp a luglio, la novità progetto Scuola. Tutte le attività della Polisportiva Olginate potranno essere seguite sul sito www.polisportivaolginatevolley.it, sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram.

Consiglio direttivo: Samuele Biffi (presidente), Virgilio Bonacina (vice presidente), Angelo Conti, Giuseppe Riva, Fabio Manzoni, Antonio Valsecchi, Cinzia Brambilla (segreteria), Eugenio Corti, Nicoletta Pina.

Direttore tecnico: Igor Sersale. Coordinatore dirigenti: Giacinto Azzolina.

Refertisti: Luigino Manzoni, Nicoletta Pina, Simona Magni, Cinzia Brambilla, Gianluigi Colombo, Ermanno Fumagalli, Michela Manzocchi, Roberta Cardillo, Elena Ratti, Giuliano Colombo, Elena Moruzzi, Cristiana Scaranna, Luisa Marangoni, Deborah Fappiano, Manrico Antozzi, Antonio Colombo, Roberta Rota.

Arbitri associati: Virgilio Bonacina, Maurizio Cattaneo, Eugenio Corti, Simone Giordani, Fabio Emilio Manzoni, Walter Panzeri, Antonio Valsecchi, Andrea Valtolina, Vincenzo Ventra.

Title name Serie C: Morganti Insurance Brokers.

Main sponsor: Gierre Olginate, Nis-Car Olginate e Lecco, Securemme Olginate, Brianzatende Garlate, McDonald’s Garlate e Lecco, Panificio Panzeri di Villa San Carlo, Mafra Due Olginate, Cab Barzanò, Merate, Erba.

Sponsor sostenitori: Acel Energie, Bar Fighiis Olginate, Carrozzeria Corti Olginate, Pizzamania Olginate, Hobby&Volley, Studio fisioterapico Arcobaleno.

S3 White Palla rilanciata: Luc Aldeni, Anita Alvarez, Noemi Bartesaghi, Isabella Castillo, Rebecca Gaddi, Anna Generoso, Cecilia Novati, Matilde Passoni, Sofia Pirola, Carolina Riva, Lara, Scarpini, Ilaria Valsecchi. Antonio Valsecchi 1° allenatore, Anna Valsecchi aiuto allenatore, Elena Moruzzi aiuto allenatore.

S3 Green 3×3: Michelle Arena, Sofia Bufalo, Sveva Colombo, Noemi Colombo, Margherita Di Vuono, Karol Fontana, Matilde Fumagalli, Shaidate Toure. Maria Luisa Aliverti e Ornella Viganò allenatrici.

S3 Re 4×4: Alison Castillo, Emma Crotta, Camilla Faiella, Alice Garroni, Virginia Giella, Sara Malvestiti, Alice Mandaglio, Natalia Nesci, Iris Rusconi, Valeria Sala, Noemi Viganò. Maria Luisa Aliverti e Ornella Viganò allenatrici.

S3 Under 12 2009: Sofia Antozzi, Silvia Bonacina, Sara Brumana, Daisy Casartelli, Emanuela Cazzaniga, Giorgia Conti, Benedetta Di Fino, Asia Gentile, Gemma Gilardi, Elisa Giordani, Rachele Motta, Emilia Panzeri, Chiara Pirola, Chiara Pompei, Luna Rossi, Alice Terribile, Giada Tiozzo Brasiola. Deborah Bonacina 1° allenatore, Adolfo Viganò 2° allenatore, Alice Giordani aiuto allenatore, Matteo Baruca dirigente.

S3 Under 12 2008: Sofia Acerboni, Asia Biella Cogliati, Rebecca Casamassima, Susanna Cigognini, Eleonora Crotta, Francesca De Pasquale, Sara Ferrario, Lucia Fumagalli, Margherita Longhi, Elena Losa, Chiara Sofia Losi, Martina Maggi, Rebecca Manzoni, Giulia Pasini, Enkelejda Therqaj, Carlotta Valtolina. Maria Luisa Aliverti e Ornella Viganò allenatrici, Alessandra Arrigoni e Luisa Marangoni dirigenti.

Under 13: Nicole Aldeghi, Beatrice Bonfanti, Nicole Carenini, Sara Cattaneo, Alessia Colombo, Martina Faiella, Gaia Scarpini, Noemi Siragusa. Michele Lancini 1° allenatore, Giorgia figini 2° allenatore, Fabio Emilio Manzoni dirigente.

Under 14 e Under 16: Francesca Bettelli, Matilde Bosisio, Letizia Cigognini, Giulia Gandolfi, Michela Iodice, Aurora Lascari, Beatrice Morganti, Angelica Panzeri, Martina Pompei, Letizia Porfido, Matilde Pozzi, Francesca Rota, Michelle Sarcina, Francesca Spreafico, Chiara Ventra. Igor Sersale 1° allenatore, Deborah Bonacina 2° allenatore, Marianna Mainetti aiuto allenatore, Matteo Baruca dirigente.

Under 16 e Seconda divisione: Letizia Andreotti, Giulia Brambilla, Aurora Cazzaniga, Giulia Colombo, Martina Gaddi, Matilda Gazzola, Alice Giordani, Elisa Isacco, Elena Lo Monte, Anna Mauri, Martina Pozzoni, Martina Riva, Valeria Sacchi, Alice Scaglia, Margherita Zambetti. Paolo Lancini 1° allenatore, Cinzia Ferrario aiuto allenatore, Fabrizio Corti dirigente.

Under 18 e Seconda divisione: Sofia Abosinetti, Miriam Banetti, Virginia Chiesa, Claudia Colombo, Ilaria Colombo, Giorgia Cristalli, Marta Dell’oro, Alice Frigerio, Serena Fumagalli, Sara Librizzi, Federica Panzeri, Matilde Pelucchi, Laura Todeschini, Benedetta Pisano. Marco Perego 1° allenatore, Marianna Mainetti 2° allenatore, Matteo Panzeri dirigente.

Serie C: Chiara Arrigoni, Greta Bernocchi, Veronica Colombo, Sharon Conti, Valentina Giobbe, Marta Giudici, Federica Lucarelli, Elisabetta Marelli, Patrizia Nessi, Gloria Pedrini, Benedetta Pisano, Jennifer Rainoldi, Alessandra Scola, Elisa Vizzini. Igor Sersale 1° allenatore, Michele Lancini 2° allenatore, Luigino Manzoni Dirigente, Marcello Sesana addetto all’arbitro, Roberto Civilini aiutante, Gionatan Menga direttore sportivo, Giorgio Zambroni fisioterapista, Riccardo Bazzoli preparatore atletico.