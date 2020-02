PIANI DEI RESINELLI – Non è stata la mancanza di neve a fermare la prima edizione della Snowrun dei Resinelli che, anche per via del caratteristico percorso, ha potuto contare più di 120 atleti al via.

Una delle peculiarità della corsa è stato sicuramente il passaggio “al buio”per le miniere, con torcia in fronte e testa bassa per gli stretti canali un tempo percorsi dai minatori.

A tagliare per primo il traguardo in 01:01:20 è stato Luca Del Pero della Falchi Lecco. Secondo posto…