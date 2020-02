MONTE MARENZO – Il torneo Winter Cup di calcio a 5 è stato organizzato dalla Figc Lnd Delegazione Provinciale di Lecco, in collaborazione con la Polisportiva Monte Marenzo, che ha messo a disposizione la struttura e il personale addetto alla manifestazione.

Quest’anno la manifestazione provinciale è giunta alla sesta edizione e si è svolta in due fasi per entrambe le categorie presenti, ovvero Primi Calci 2011 e Pulcini 2010.

Una prima fase di qualificazione a metà gennaio, dove le 12 squadre per categoria erano divise in quattro triangolari. Le prime di ogni girone si sono qualificate per la fase finale, composta da un girone quadrangolare per ogni categoria, che si è svolta domenica 26 gennaio.

La classifica finale dei quadrangolari di finale dove arrivava al primo posto la formazione di bambini che riusciva a fare più punti ha avuto come vincitore per i Pulcini 2010 la squadre lecchese della Zanetti di Castello, 2° Foppenico, 3° Cortenova, 4° Aurora San Francesco. Per Primi Calci 2011: 1° Foppenico, 2° Sala al Barro, 3° Arcadia Dolzago, 4° Monte Marenzo.

Le vincenti avranno diritto a partecipare alla fase regionale che sarà organizzata in primavera dal Comitato Regionale Calcio a 5, durante la quale si confronteranno con le vincenti della altre province lombarde. “Indipendentemente dalle classifiche, come Delegazione teniamo a sottolineare come in queste giornate di sport la cosa più importante sia il divertimento dei bambini. Inoltre, ringraziamo la Polisportiva Monte Marenzo per la disponibilità e la collaborazione. E tutte le società e i dirigenti delle squadre presenti che hanno reso possibile la buona riuscita della stessa”.

Primi Calci 2011:

Pulcini 2010: