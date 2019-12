VALFURVA (SO) – Conclusi a Santa Caterina i quattro giorni di Fis Cittadini, due slalom e due slalom giganti sulla pista “Deborah Compagnoni”. Numerosi i giovani atleti dello Sci Club Lecco, giovedì al femminile la migliore è stata Anna Taborelli che ha chiuso al 30° posto con il tempo di 2’07”73, quindi Greta Canepari 31ª. Giornata no invece per Vittoria Fusoni uscita nella prima manche. A salire sul gradino più alto del podio è stata Matilde Bottaccin con il tempo di 1’46”49. Nella gara maschile, primo del team lecchese è stato Francesco Peccati che ha chiuso in 56^ posizione con il tempo 1’46”02, poco più dietro Kevin Bendetti (63°), uscito invece nella seconda manche Andrea Bertoldini.

Nello Slalom Gigante di venerdì, splendida gara per Vittoria Fusoni che entra nella top ten, chiudendo al 7° posto con il tempo di 2’27”60. Più dietro Greta Canepari 44ª e Anna Taborelli 52ª. A vincere è stata Giulia Currado Vietti con il tempo di 2’23”96.

Nella gara maschile, buone le prove di Andrea Bertoldini e Aiace Smaldore, che hanno chiuso rispettivamente in 29ª e 30ª posizione con i tempo di 2’23”24 e 2’23”49. Più dietro Matteo Taborelli 47° e Francesco Peccati 48°. Uscito nella seconda manche Kevin Bendetti. Ad imporsi è stato Leonidas Karavasili con il tempo di 2’15”26.

Slalom Gigante anche nella giornata di sabato, dove ancora una volta Vittoria Fusoni sfodera una grande gara chiudendo al 10° posto con il tempo di 2’27”84. Chiudono rispettivamente al 53° e 58° posto Grata Canepari e Anna Taborelli. A vincere è stata Giulia Currado Vietti con il tempo di 2’23”60.

Nella gara maschile, il migliore dei lecchesi è stato Andrea Bertoldini che ha tagliato il traguardo in 25ª posizione con il tempo di 2’23”8. Più dietro Matteo Taborelli 55° e Francesco Peccati 57°. Uscito nella prima manche Jacopo Rizzi. La vittoria è andata a Tommaso Canclini al traguardo in 2’16”83.

Ieri, domenica, di nuovo fra i pali stretti con l’ultima gara in programma. Al femminile è ancora Vittoria Fusoni la migliore delle lecchesi che chiude in 15ª posizione con il tempo di 1’40”77. 57° posto per Greta Canepari, fuori anzitempo invece Anna Taborelli. A vincere è stata Eva Vokadinova col tempo di 1’36”79.

Nella gara maschile, ottima prestazione per Andrea Bertoldini che fa suo il 17° posto con il tempo di 1’33”30, più dietro Matteo Taborelli 52°, Francesco Peccati 57° e Kevin Benedetti 60°. Fuori nella seconda manche Jacopo Rizzi. A salire sul gradino più alto del podio è stato Alessandro Salini che ha chiuso in 1’30”24.