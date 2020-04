VALMADRERA – Mancano ancora 70mila euro per coprire l’investimento complessivo di 310mila euro per il campo sintetico dell’oratorio di Valmadrera. A fare il punto è Alberto De Pellegrin, presidente del comitato costituitosi ad hoc e che per il futuro dovrà pensare a nuove forme di raccolta per coprire i costi, considerando anche che, uscendo dall’emergenza, le uscite potrebbero aumentare a causa di sanificazioni e protocolli più complessi.

“Le ultime due iniziative – spiega De Pellegrin – sono state la vendita all’asta delle maglie autografate di Lautaro, di Ibrahimovic, del pallone autografato dai giocatori dell’Inter e la vendita con consegna a domicilio di 200 Colombe Pasquali (con il contributo di 1.000 euro donato alla Fondazione Comunitaria del Lecchese pro Ospedali)”.