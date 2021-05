LECCO – Anche il G.S. Aurora San Francesco calcio ha ripreso le attività a metà aprile in modo stabile, dopo il ritorno della Regione Lombardia in zona gialla. La prima iniziativa, unica per il territorio, è il Camp polisportivo aperto a ragazzi e ragazze nati dal 2014 al 2008. Questo proporrà le attività di Basket, Calcio, Pallavolo e Atletica con cinque turni: dal 5 al 9 luglio, dal 12 al 16 luglio, dal 19 al 23 luglio, dal 30 agosto al 3 settembre e dal 6 al 10 settembre.

L’iniziativa sarà svolta nel rispetto delle normative anti Covid-19, con i bambini suddivisi in gruppi di 10/15. Ciascuno di questi avrà un proprio istruttore di scienze motorie per tutti i 5 giorni di attività, senza mai incrociarsi tra loro. Anche il servizio mensa sarà gestito per ciascun gruppo separatamente. La giornata inizierà tra le 8:30 e le 9 con ingresso contingentato, a cui seguiranno le attività fino alle 12/13, ora della pausa pranzo. Quindi, tra le 13 e le 14:30, momento di relax con la possibilità di fare i compiti. Ripresa attività con la merenda alle 16 e il gioco finale tra le 16:30 e le 17.

Nel fine settimana in campo per le amichevoli i Pulcini 2010 impegnati a Calolzio con l’Accademy Val San Martino. Mentre i Pulcini 2011 e i Primi Calci 2013 hanno giocato a Vercurago con il Val San Martino e il Sala al Barro. Positivo il bilancio di questi primi incontri della stagione che hanno soddisfatto gli allenatori.

Con il Vercurago i Pulcini 2011 della società di Viale Turati ha fatto una buona prestazione, uscendo trionfanti dopo il lungo periodo di inattività lungo. Anche i Pulcini 2010 hanno fatto una bella gara condita da un discreto gioco di squadra che ha permesso di vincere la partita. L’impegno dei ragazzi è stato costante nonostante la ripresa dopo la lunga sosta forzata.

I Primi Calci 2013, sempre a Varcurago, hanno giocato bene contro il Sala Al Barro. I bambini di questa età stanno imparando a giocare a calcio e gli istruttori puntano a insegnare il gioco di squadra, a passare la palla e a dialogare tra loro e con il portiere.