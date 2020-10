MORBEGNO – Il Trofeo Vanoni di Morbegno è stato conquistato dalla Francia – 1h30’42” – mentre l’Atletica Valle Brembana si porta a casa il titolo italiano assoluto, 1h32’12”, e l’SA Valchiese – 1h32’18” – centra l’obiettivo che tanto sognava, il podio della gara e l’argento al campionato italiano. A completare la top five di domenica l’Atletica Valli Bergamasche (Maestri, Chevrier, Spada) – bronzo tricolore – e la Gran Bretagna (Andrew Douglas, Zak Hanna, Ben Mounsey).

Titolo italiano a livello juniores per i favoritissimi Alain Cavagna e Pietro Gherardi dell’Atletica Valle Brembana, all’US Malonno per i master A (Luca e Marco Malagrida, Emanuele Manzi), l’Atletica Paratico per i master B (Filippo Bontempi, Marco Premili e Franco Torresani), Atl. Lumezzane per i master C (Lorenzo Bovegno e Guerino Ronchi).

Per quanto riguarda le squadre del nostro territorio, il miglio piazzamento è stato ottenuto dalla Falchi Lecco, con Daniel Antonioli, Davide Perego e Danilo Brambilla che si sono posizionati all’undicesimo posto con il tempo di 01h 39′ 30″. Buon piazzamento anche per i premanesi Mattia Gianola, Erik Gianola e Luigi Pomoni, sedicesimi al traguardo.

Nella gara femminile trionfa la Valtellina (prima e terza), mentre la Francia riesce a strappare la seconda posizione. Nella top ten le atlete del gruppo escursionisti Falchi Olginatesi, Martina Bilora e Marta Cereda.

Consulta qui le classifiche complete: VANONI UOMINI, VANONI DONNE_0