LOMBARDIA – Da poche ore, “Immuni”, l’app realizzata per avvisare le persone che potenzialmente si sono esposte al Covid-19, è attiva in tutta la Lombardia.

Chi dovesse ricevere la segnalazione dovrà isolarsi per evitare di propagare il contagio. Mettendosi in contatto con il proprio medico di medicina generale riceverà tutte le informazioni necessarie. Così facendo si faciliterà di conseguenza anche il ritorno alla normalità, ormai in atto da qualche settimana, per la maggior parte della popolazione.

“Immuni”, è un sistema basato sulla tecnologia Bluetooth Low Energy e non utilizza dati di geolocalizzazione di alcun genere. È possibile quindi tracciare un contatto fra due utenti senza svelarne l’identità né il luogo in cui si sono incontrati. L’App è scaricabile gratuitamente negli store di Apple e Google. Scaricare “IMMUNI” può essere molto importante per poter mettere in campo ogni possibile azione utile alla riduzione della diffusione del virus.

