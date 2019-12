Nuovo appuntamento col nostro spazio dedicato a consigli e buone pratiche per gestire la tecnologia che ci circonda. Dalle minacce del web agli aggiornamenti sulle Tv digitali, dai servizi proposti nelle App per smartphone e tablet alle opportunità rintracciabili nella vastità dei contenuti internet. Periodicamente coglieremo tematiche utili ai lettori dal mondo della tecnologia “domestica” e le declineremo in modo da renderle accessibili a tutti. > Qui le precedenti puntate

Dal 18 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2022 è possibile ottenere un sconto sull’acquisto di nuovi TV o decoder, adatti a ricevere il nuovo segnale del digitale terrestre DVB-T2 che partirà a metà 2022 in tutta Italia. Proprio martedì è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto MISE-MEF relativo a questo Bonus.

Come abbiamo già avuto modo di dire, i TV e decoder venduti dopo il 2017, dovrebbero essere già adatti a ricevere il DVB-T2, anche se è probabile che alcuni apparati non soddisfino appieno le specifiche “HEVC main10”. Con molta probabilità, in Italia, verrà utilizzata anche la specifica HEVC main10, quindi i TV / decoder devono essere DVB-T2 HEVC main10 per essere certi di poter visualizzare i canali dal 2022.