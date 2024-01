10° MEMORIAL PETRALLI: NEL SECONDO WEEKEND VINCE LA ROVINATA

LECCO – Tanto divertimento nella seconda e terza giornata del 10° Memorial Fabrizio Petralli – Esempio nella vita e nello sport, organizzato dalla Polisportiva Rovinata sul campo di calcio nel Rione di Germanedo. Nel fine settimana sono scesi in campo le categorie Pulcini 2014 e Primi Calci 2015.

Per la categoria Pulcini 2014 sono scesi in campo le formazioni dei bambini della Rovinata bianca e rossa, il Cortenova, il Costamasnaga e la Rovinata bianca. La classifica finale: 1ª Rovinata rossa, 2ª Cortenova, 3ª Costamasnaga, 4ª Rovinata bianca.

Le squadre Pulcini 2014:

Per i Primi Calci 2015 sono scesi in campo domenica le squadre della Rovinata Rossa e Bianca, la Lecco Alta, il Foppenico, l’Aurora San Francesco e la Stella Azzurra Arosio. Dopo un intenso pomeriggio di sport, in cui tutti si sono divertiti, non solo i bimbi in campo ma anche genitori e spettatori, questa è stata la classifica: 1ª Rovinata Rossa, 2ª Rovinata Bianca, 3ª Lecco Alta, 4ª Foppenico, 5ª Aurora San Francesco, 6ª Stella Azzurra Arosio.

Le squadre Primi Calci 2015

Il 27 e il 28 gennaio saranno in campo i Piccoli Amici 2016 ed Esordienti 2012, mentre il 4 febbraio i Piccoli Amici 2017.

Le foto delle premiazioni dei Primi Calci 2015: