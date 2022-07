VALSASSINA – Sta per volgere al termine la frazione lecchese del Modulo di Movimento in Montagna estivo della brigata alpina Taurinense, nel cui ambito è innestata l’iniziativa “150 Cime” per celebrare il 150° anniversario di fondazione del Corpo degli Alpini.

Protagonisti gli alpini abruzzesi della 108^ Compagnia “A zump de camosce” del Battaglione “L’Aquila”, inquadrato nel 9° Reggimento della Taurinense, i quali erano arrivati in Valsassina domenica scorsa e ripartiranno lunedì prossimo alla volta di …

