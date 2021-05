ALTA VALSASSINA – Cinque amici, dai 19 ai 36 anni uniti da un’unica passione: la capra orobica.

Da ieri a Caprecolo (Premana) si sentono i suoni dei 90 campanacci appesi alle capre, si odono i fischi dei pastori e in lontananza echeggia “Neve, Azzurra, Mary “, per richiamare alcuni capi che si sono allontanati per brucare le erbe migliori.

È l’inizio della monticazione, le greggi si riappropriano del territorio montano che gli appartiene.

