PREMANA – Un valsassinese in TV è sempre un evento che porta centinaia di compaesani davanti allo schermo a sostenere le gesta del loro beniamino: questa volta tocca ai premanesi, che domani, martedì 11 maggio, vedranno Carlotta Bertoldini protagonista della terza puntata di “5 ragazzi per me“, nuovo reality proposto da Sky e Now Tv.