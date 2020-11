MILANO – Con l’entrata della Lombardia nella zona rossa, ed il conseguente lockdown su tutto il territorio regionale, a partire da domani verrà vietata qualsiasi attività venatoria.

Per cercare di contrastare il diffondersi del Covid-19 infatti sarà possibile uscire di casa – muniti di autocertificazione – solamente per motivi lavorativi, di salute o di assoluta necessità e la caccia non rientra in queste casistiche.