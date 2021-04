BARZIO – Se n’è andato un grande uomo, prima ancora che un sacerdote in grado di segnare per mezzo secolo la vita della comunità – non solo parrocchiale – di Barzio e dell’altopiano.

Si è spento oggi nella RSA barziese ‘Casa S. Antonio‘ dove risiedeva dalla fine di gennaio dello scorso anno don Alfredo Comi. Avrebbe compiuto 96 anni il prossimo 4 settembre.

Don Alfredo, classe ’25 e originario di Grezzago nel milanese, venne ordinato sacerdote il 3 giugno del 1950 dal cardinale Schuster…

