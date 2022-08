CASARGO – Al CfpA di Casargo cercano insegnanti e personale di segreteria e reception. I requisiti richiesti per entrare in graduatoria sono pubblicati nella pagina del sito web della scuola all’indirizzo www.cfpacasargo.net/lavoraconnoi.

Gli avvisi in questione riguardano la formazione di graduatorie di candidati idonei all’assunzione presso A.P.A.F. di figure professionali quali docenti di:

– Lingua italiana e Storia

– Lingua inglese

– Lingua francese

– Panificazione e pasticceria

e come detto pure per una figura professionale di collaboratore di collaboratore di segreteria e reception.

Attenzione le candidature devo pervenire alla segreteria della scuola alberghiera entro il 29 agosto 2022, alle ore 10.00, attraverso le seguenti modalità a scelta:

– raccomandata postale con avviso di ricevimento, non saranno ammessi i candidati le cui domande, ancorché spedite in tempo utile per raccomandata postale, pervengano oltre il termine ultimo;

– via PEC scrivendo all’indirizzo email apaf@legalmail.it ;

– con recapito a mano previo appuntamento da concordare via e-mail (amministrazione@cfpacasargo.it).