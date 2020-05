CASARGO – Non ero intenzionato a replicare agli articoli del signor Galbiati e non ho replicato all’art. del 6 maggio, se lo faccio, perché costretto e per rispetto del lavoro dei tanti alunni, del personale Apaf e al Cda che sono stato onorato di presiedere. Il signor Galbiati, invece di ringraziare il Personale Apaf e coloro che hanno fatto tanto per il Cfpa, insiste nel cercare di attribuire ad altri “buchi di bilancio” non approvati da nessuno invece di dedicarsi a risolvere i problemi del Cfpa che sono stati e probabilmente saranno “complessi e difficili “ a causa del Covid19. Ci sono documenti che certificano i conti predisposti e firmati dal legale rappresentante, approvati dal revisore, dai consiglieri delegati Apaf, dai presidenti e consiglieri provinciali. Tranne il sig. Galbiati, tutti sanno che la Regione Lombardia non finanzia da tempo le classi 5 e successivamente anche le classi 4…