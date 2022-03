LECCO/PRIMALUNA – Il tema è quello degli alberi secolari, che a Lecco e a Cortabbio rischiano di essere abbattuti per fare spazio in città a una rotonda e in Valsassina alla progettata “variante di Primaluna“.

E lo facciamo con una videointervista al noto agronomo Giorgio Buizza, raccolta dal nostro giornale “montano” Valsassinanews.

“Quando si lavora vicino a piante grandi vecchie e belle si rischia di toccare le radici e far danni alle parti più esposte, innescando processi di degrado da evitare” racconta Buizza. Aggiungendo che “gli alberi secolari raccontano la storia di un paese…

