Sarà possibile votare domenica 12 dalle 7:00 alle 23:00. Per votare è necessario presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale e documento di identità, in concomitanza dell’orario di votazioni sarà aperto l’ufficio elettorale comunale per i cittadini che necessitino del rilascio o il duplicato della tessera.

Si vota inoltre in tre paesi del Lecchese per il rinnovo delle amministrazioni comunali: Ello, Missaglia e Premana. In quest’ultima località è presente una sola lista – quella della maggioranza uscente.

Unico “avversario” dunque per la rielezione a sindaca di Elide Codega (nella foto) è il quorum dei votanti, quest’anno fissato a un minimo del 40%.

RedPol