MILANO – Diffusa dalla protezione civile regionale l’allerta in codice giallo per vento forte, valida per l’intera giornata di martedì 19 maggio sul territorio lombardo.

SINTESI METEOROLOGICA

Domani 19 maggio previste precipitazioni deboli sparse (anche a carattere di rovescio), a partire dal mattino dai settori di bassa Pianura orientale, in estensione in giornata da est a ovest ai restanti settori della regione. Precipitazioni in esaurimento in serata.

Venti in prevalenza dai quadranti orientali: in Pianura deboli o moderati (velocità medie orarie comprese tra 15-30 km/h, con possibili raffiche fino a 35-50 km/h); in montagna tra 800 e 1500 metri circa moderati o forti (velocità medie orarie tra 20-45 km/h, con raffiche fino a 50-65 km/h; su Appennino a tratti velocità medie orarie localmente superiori).

Mercoledì 20 maggio previsti venti dai quadranti orientali: deboli in Pianura, moderati a tratti forti in montagna.