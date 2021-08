MORTERONE – C’è anche Morterone, il Comune più piccolo d’Italia per popolazione, nella lista dei municipi che possono aggiudicarsi il concorso EOLO Missione Comune tra più di 3.500 paesi con meno di 5.000 abitanti che mette in palio fino a 14.000 € in premi tech per la digitalizzazione.

Nella top ten del mese di luglio 10 località suddivise in sette diverse regioni: Piemonte (3), Toscana (1), Lombardia (2), Friuli-Venezia Giulia …

LA SCHEDA COMPLETA SU BALLABIO NEWS: