VALSASSINA – La missiva sta arrivando in molte abitazioni e diversi uffici istituzionali, in particolare municipi di tutta la Valle.

Rigorosamente anonima, inviata con busta postale e regolarmente affrancata; però, come detto senza alcuna indicazione a proposito dell’autore o autrice. O degli autori.

Il possibile plurale è legato al fatto che i contenuti sono “enormi” per quantità e per profondità della conoscenza di molti fatti, specifici, collegati in particolare alla politica, alla gestione degli enti locali e all’imprenditoria. E non per nulla…