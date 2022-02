PASTURO – Domenica 13 febbraio ricorrono 110 anni dalla nascita di Antonia Pozzi (13 febbraio 1912-3 dicembre 1938), la poetessa che scelse Pasturo come “luogo dell’anima” e dove volle essere sepolta.

Il paese valsassinese, dove giunse per la prima volta a soli sei anni, le rubò subito il cuore; qui scrisse moltissime delle sue poesie perché, nel silenzio della sua stanza, dei prati, dei boschi, sotto lo sguardo vigile e materno della Grigna, trovava l’ispirazione e la pace per tradurre in parole le sensazioni, i sentimenti, le emozioni vissute in altri luoghi…

