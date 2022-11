CASARGO – Dopo la recentissima designazione dei nuovi vertici dell’APAF, Lecco News ha intervistato in Alta Valsassina la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il suo vice Mattia Micheli – che hanno presentato i neo insediati consiglieri di amministrazione dell’agenzia di Villa Locatelli, ente titolare del controllo del Centro di Formazione Professionale Alberghiero (meglio noto come CFPA) di Casargo.

Hofmann ha ringraziato il nuovo Cda, parlando di “una sfida nel quale dobbiamo tenere al centro i ragazzi e le loro famiglie, con il compito di dar loro una scuola sicura e in grado di formarli”.

Dal canto suo Micheli (delegato ai rapporti con APAF) ha descritto il consiglio di amministrazione come “espressione della disponibilità a mettersi in gioco di persone del territorio, che lavorano a titolo totalmente gratuito. Persone competenti – ha aggiunto il n. 2 della Provincia – a partire da Francesco Maria Silverij, che è già stato presidente in passato, per due mandati”.

