ASFALTO A BARZIO: OLTRE ALLO SLALOM ANCHE LA NEVICATA ‘IMPREVISTA’

BARZIO – Grande soddisfazione tra i barziesi nel constatare finalmente nuovo asfalto in paese. Le strade ormai divorate dalle buche erano ai limiti della sopportazione per cittadini e per i tanti turisti che ogni weekend affollano la località dell’altopiano.

Apprezzata anche la calendarizzazione dei lavori: giusto in tempo per ben presentarsi di fronte all’invasione degli sciatori che tra sette giorni popoleranno i Piani di Bobbio.

Da sottolineare poi la scelta di “grattare” il tratto di via Roma di ingresso al paese, quello sul confine di Cremeno, al venerdì.