BARZIO – Un escursionista trentenne, del quale al momento mancano le generalità, ha rimediato nel pomeriggio di oggi un principio di assideramento mentre si trovava in una zona impervia ai Piani di Bobbio e Valtorta.

Dopo la chiamata di soccorso all’AREU sul posto si è portata l’eliambulanza del 118 decollata dalla base comasca di Villa Guardia.

Il giovane in difficoltà è stato quindi prelevato e trasportato per via aerea all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco. Le sue condizioni sono state valutate da codice verde (dunque “poco critiche” secondo gli standard dell’Emergenza-Urgenza regionale).

RedCro