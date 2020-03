LECCO – 424 pazienti positivi al Covid-19 sono ricoverati, ad oggi, negli ospedali lecchesi. Oltre a questi vi sono altri 84 cittadini sospetti contagiati e in attesa dell’esito del tampone, per un totale di 508 persone. Ad oggi l’Asst di Lecco registra 166 decessi.

Lo comunica con una nota l’Asst di Lecco, specificando che sono 293 quelli ospitati al ‘Manzoni’ mentre 215 si trovano al ‘Mandic’ di Merate.

Per quanto riguarda la Rianimazione dell’ospedale del capoluogo vi sono attualmente 20 posti letto occupati, 10 sono i pazienti intubati in sala operatoria, 8 pazienti in Recovery Room con ventilazione assistita non invasiva. A Lecco sono 61 i pazienti dislocati nei vari reparti con ventilazione assistita non invasiva (C-PAP).

Alla struttura meratese sono 9 i letti di Rianimazione occupati, 6 pazienti intubati in Sub Intensiva nella Pneumologia, 1 paziente intubato in Unità Coronarica. Nei reparti di Merate, 8 pazienti C-PAP in Pneumologia, 5 in Unità Coronarica.

Si stanno ultimando i lavori di riconversione del presidio di Bellano in struttura preposta ad ospitare i pazienti stabilizzati, ovvero dimessi dagli ospedali di Lecco e Merate e in attesa di definitiva guarigione. In settimana si avranno 20 posti per arrivare a breve ad un totale di 44.