LECCO – Assemblea dei soci di Lario Reti Holding nella sala ‘Ticozzi’ in via Ongania per l’approvazione del piano industriale e del budget 2022. A seguire l’elezione da parte della Conferenza dei Comuni del nuovo Consiglio di Amministrazione di ATO – Ambito Territoriale Ottimale.

I quattro consiglieri nominati: Chiara Bonfanti (Comuni oltre i 15.000 abitanti), Valentino Casiraghi di Paderno D’Adda per i paesi tra 3.000 e 15.000 residenti, il valsassinese Davide Combi in rappresentanzadei centri sotto i 3.000, infine il sindaco di Galbiate Piergiovannni Montanelli.

Nominato il Cda, tocca ora alla presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann l’indicazione del presidente dell’ATO.

