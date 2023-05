LECCO – Soddisfazione nel settore calcio dell’AuroraSan Francesco per il primo campionato di Seconda Categoria appena conclusosi con la vittoria dell’Asd Civate.Una risultato di centro classifica vicino a società come Lecco Alta, Osgb Merate e Mandello che da tempo fanno questo campionato. Di tutto rispetto per una neo promossa i risultati raggiunti: 43 punti in 30 gare disputate, 12 vittorie, 9 pareggi e altrettante sconfitte. Il miglior realizzatore con 12 gol è stato il valsassinese Mattia Fabrizio proveniente dalle giovanili della stessa società di Viale Turati.

“Il campionato è andato bene – commenta mister Pasquale Rusconi -. Siamo subito partiti bene in questo difficile campionato. Pur sapendo di avere una rosa molto ristretta abbiamo cercato di incamerare più punti possibili per arrivare alla salvezza, il nostro obbiettivo, e poi se ne avevamo ancora vedere cosa poter fare. Purtroppo siamo arrivati alla fine della stagione con un numero di calciatori contato e molto affaticati per non aver potuto fare un po’ di turnover. Comunque sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi e con una rosa un po’ più completa potevamo giocarcela anche per qualcosa di più grande. I giovani hanno dato tutto e come detto siamo arrivati alla fine con la coperta un po’ corta. Speriamo che il prossimo anno ritornino quei giocatori partiti in Erasmus e con qualche nuovo innesto, peraltro indispensabili per i fuori quota, ci diano la carica giusta per migliorarci e fare ancora meglio”.

Nell’ultima di campionato l’Aurora ha pareggiato in casa con la Pol.2001 per 2-2 con reti del bomber Mattia Fabrizio che ha realizzato due rigori, mentre per la Pol.2001 un autorete e un gol di F. Vento hanno siglato il pareggio. Partita giocata molto bene da entrambe la squadre. Dopo 8′ Fabrizio in dribbling veniva steso in area per il primo rigore che trasformava. Al 20′ pareggio della Pol.2001 con un calcio di punizione battuto molto bene dal limite dell’area da “Chicco” Vento che si infila all’incrocio dei pali. La seconda rete della 2001 avviene su un colpo di testa all’indietro del difensore Trigoli che scavalca il portiere di casa e insacca. Nel secondo tempo al 36′ un fallo di mano in area della Polisportiva decretava il secondo rigore per l’Aurora realizzato sempre da Mattia Fabrizio. Le numerose palle gol create dalla formazione di casa non si sono concretizzate in rete per un classico pareggio di fine campionato.