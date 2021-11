LECCO – Sono al 4° posto gli Esordienti 2009 allenati da Carlo Roveda, Claudio Pensotti, Massimo Vanossi e Paolo Piveri dopo sette giornate e i 2010 di Nando Napolitano, Domenico Perri, Arturo Lettieri e Massimo Mauri dopo otto turni. Chiudono il campionato di categoria al 3° o 4° posto i Pulcini 2011 allenati da Michele Scotto e Lorenzo Losi dietro a BianzaOlginatese che vince la fase autunnale, Lecco e Rovinata a pari merito al 2° posto ma con una gara da recuperare.

Sconfitta per 3-1 degli Esordienti 2010 contro la Colicoderviese. Una gara molto equilibrata e lo si evince dai risultati dei tre tempi: 1-1, 1-0, 1-0 a favore della compagine colichese. Il terreno di gioco, con terreno allentato, ha penalizzato in modo rilevante il gioco tecnico e il fraseggio. L’Aurora comunque ha giocato al di sotto delle potenzialità dimostrate in precedenti partite. Poco precisi nei passaggi, pochi tiri in porta, e qualche errore in fase difensiva, ha permesso agli avversari di ottenere i 3 punti in palio con dei risultati parziali molto risicati, senza nulla togliere comunque alla bravura degli stessi.

Vincono gli Esordienti 2009 la partita casalinga contro l’SLDP Malgrate con i seguenti risultati parziali: primo tempo 1 -0, secondo e terzo tempo 6-0. Risultato finale a favore dell’ Aurora San Francesco per 3-0. Ottima partita di tutta la squadra giocata con una buona intensità che mantiene i ragazzi di mister Roveda al 4° posto.

Settima di campionato per i Pulcini Misti 2011/2012 contro i valsassinesi del Cortenova. Partita che determina se ambire alle prime quattro nel girone. “Abbiamo una buona consapevolezza, i ragazzi crescono, aumentano fisicità da aggiungere alla consueta velocità, coprono abbastanza bene il campo, stringono le marcature sul non possesso, pressiamo alto. – raccontano gli allenatori – La partita si dimostra una occasione molto importante per la naturale crescita tecnica e tattica del gruppo. Inizio gara un po’ a singhiozzo, loro partono forte e ci abbassano nella nostra metà campo, hanno elementi di potenza, segnano ma raggiungiamo subito il pareggio con un lampo in area e questo fa da clic per il resto. Riusciamo ad alzare il ritmo negli altri tempi dove parecchie buone giocate vengono premiate con belle reti”. Primo tempo 1-1, secondo tempo 2-0, terzo tempo 3-0. Quindi 3 punti conquistati.

I Primi Calci 2013 perdono contro la Polisportiva Rovinata la partita difficile in casa contro la forte formazione di Germanedo. Battuta d’arresto per i bambini di mister Mazzoleni che hanno affrontato una squadra molto più organizzata a giocare insieme e con qualità individuali notevoli.

I Primi Calci 2015 hanno giocato il Torneo di Calolziocorte. I 2015 si sono comportati veramente bene nonostante non partecipino a nessun campionato. Due le squadre iscritte l’Aurora Bianca e l’Aurora Rossa. La bianca nella prima partita ha vinto 4-3 contro il Calolziocorte. La seconda partita ha pareggiato 1-1 contro la Po.l 2001. Solo la differenza reti non ha mandato la squadra bianca a giocarsi il primo o secondo posto. La squadra Rossa ha vinto la prima partita contro la BrianzaOlginatese 3-0. Nella seconda partita purtroppo ha visto la squadra Rossa soccombere contro la Albinoleffe. Nella finalina per il terzo e quarto posto i bambini bianco – rossi si sono classificati terzi.

In campo anche i Primi calci 2014. Nel bel confronto coi pari età di Carugo, giocati quattro tempi da 15 minuti più la sfida ai rigori. Si sono visti alcuni gesti in azioni che gli allenatori hanno provato insistentemente durante gli allenamenti: passaggio al compagno, non tutti sulla palla ecc… Il grande entusiasmo che ci mettono è contagioso, che fa ben sperare nel proseguo della stagione.