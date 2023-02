LECCO – Prima gara per la nuova squadra Esordienti misti 2010-2011 sul bel campo di Cortenova, contro una squadra molto dinamica, ma anche tecnicamente superiore. Risultato senza storia, tre tempi persi nettamente. Questo è solo l’inizio di un percorso che con qualche aggiustamento porterà miglioramenti e più minuti nelle gambe dei ragazzi che ne hanno maggiormente bisogno. Parziali di 4-0, 4-0 e 7-0 a favore del Cortenova, ma dal 15′ al 40′ l’Aurora ha tenuto il campo decisamente meglio rispetto all’inizio e alla fine della gara.

Gli Esordienti 2010 nella prima di ritorno affrontano una partita molto sentita a Merate contro la Academy Brianza Olginatese. I biancorossi giocano un primo tempo molto tirato, ben giocato con buona disposizione in campo e dedizione con una palla goal molto nitida fallita. I ragazzi dell’Aurora sono poi beffati da un contropiede che li coglie impreparati portando il risultato sull’1-0. Nel secondo tempo i ragazzi dell’Aurora San Francesco giocano meno bene e vanno sotto 1-0. Nel terzo tempo i ragazzi di viale turati vincono 1-0. Alla fine resta un po’ di rammarico per la bella partita giocata che avrebbe meritato di più.

Gli Esordienti 2011 sono stati impegnati a Valmadrera sul sintetico dell Oratorio. Partita come da tradizione molto sentita e quindi molto fisica fra due formazioni che iniziano a conoscersi, con da entrambe le parti buone individualità. Nel primo tempo l’Aurora tiene decisamente in mano il gioco riuscendo a disinnescare le fonti di pericolo e passano quasi subito in vantaggio su angolo. Nel secondo tempo il Valmadrera sale di tono e inizia un motivo che poi si ripete per tutto il resto della partita: ovvero lotta serrata con tantissimi episodi di contrasto e recupero palla seguiti da fiammate offensive da una parte e dall’altra. Il Valmadrera riacciuffa il pareggio proprio all’ultimo minuto. Nel terzo tempo l’Aurora tira i remi in barca e il Valmadrera passa in vantaggio; segue reazione ma non riusciamo i ragazzi bianco – rossi riescono a pareggiare. Quindi: Valmadrera – Aurora SF 1-0; 1-1; 1-1: 0-0.

I Primi Calci 2014 hanno giocato un doppio incontro in casa con Brianza Olginatese, su due campi in contemporanea. Gare con ritmo sostenuto e con un avversario che, come sempre mette in campo tanta fisicità che prende il sopravvento. L’Aurora non riesce a contrastare e va spesso in difficoltà. Nonostante ciò, i biancorossi fanno una buona prestazione con dei risultati contenuti e alcuni tempi pareggiati e vinti anche se il risultato finale è a favore degli avversari.

I Pulcini 2012 e 2013 hanno giocato una partita in trasferta contro oratorio San Filippo Neri e Sant’ Agnese sul bel campo in sintetico di Oggiono. L’Aurora vince i primi due tempi e pareggia il terzo. Partita vinta in scioltezza nei primi due tempi contro un avversario non forte. I bianco – rossi impongono da subito il gioco che a tratti è bello: fraseggi, triangolazioni e giro palla da un lato all’altro dell’ampio campo di gioco hanno permesso di segnare diversi gol, finalizzando bellissime azioni in velocità. Partita sicuramente non difficile ma che serve a prendere consapevolezza dei propri mezzi e sicurezza nella costruzione delle azioni di gioco.

Prima partita del girone primaverile a Valmadrera per i Pulcini 2013. Primo tempo 1-1, secondo 1-0, terzo 1-0, quarto tempo 0-0. Partenza alla grande con un’azione corale che ha portato a uno dei gol più belli della stagione. Poi la squadra scende di tono facendo qualche errore di troppo. Nel complesso bene con tanti miglioramenti per la squadra.