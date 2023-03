LECCO – Proseguono i campionati per l’attività di base della Aurora San Francesco di Lecco. I Primi Calci 2015 allenati da Gigi Anderis, Paolo Solano sono stati impegnati a Foppenico. I bambini hanno vinto la gara dopo aver disputato un bel match contro una squadra a pari livello. L’Aurora ha vinto il primo tempo e perso il secondo e vinto il terzo. I piccoli biancorossi hanno fatto a vedere dei bei passaggi e soprattutto un paio di gol veramente di bella fattura mostrando i progressi ottenuti attraverso gli allenamenti.

I Primi Calci 2014 seguiti da Nando Napolitano, Massimo Mauri, Antonio Pane e Marco Riva, Squadra B hanno giocato con il Rovagnate, avversari di pari livello con i piccoli dell’Aurora. Bella prova dei bambini di tutte e due le squadre; per il risultato ha prevalso l’Aurora. Passaggi, tiri, schemi, gioco regolare senza falli. Buone occasioni anche per gli avversari ma contenuti da una difesa impenetrabile che ha permesso il clean sheet.

I Primi calci 2014 squadra A hanno giocato in casa con Academy BrianzaOlginatese, avversario di livello alto, con il quale l’Aurora non è riuscita a esprimere gioco e finalizzazioni. In due tempi i biancorossi sono riusciti a contenere il risultato, nel terzo e quarto tempo gli avversari hanno vinto il confronto. Comunque i bambini sono soddisfatti di aver giocato tanto e tutti si sono diverti.

Gli Esordienti 2010 allenati da Michele Mazzoleni, Paolo Frigerio, Luigi Perucchini e Arturo Lettieri sono stati impegnati in casa con la forte Casatese. Nel primo tempo risultato di 0-0 con diverse palle gol sbagliate. Nel secondo e terzo tempo è l’Aurora a sbagliare molto in avanti e in difesa. Alla fine gara persa con merito per gli avversari.

I Primi Calci 2014 squadra C hanno giocato fuori casa a Cortenova con un avversario di pari livello. Sono stati giocati 4 tempi da 15′ con un bilancio di assoluto pareggio. Buona partita dei bambini in campo con bel gioco e belle azioni.

I Pulcini misti 2012 e 2013 allenati da Salvatore Centineo, Costantino Picone, hanno incontrato la Polisportiva 2001. Partita giocata a Maggianico. Gara in perfetto equilibrio se non fosse per un gol nel terzo tempo sull’unica distrazione difensiva dei biancorossi.

Gli Esordienti 2011 allenati da Lorenzo Losi, Francesco Ammirata e Andrea Mapelli sono stati impegnati in trasferta con BrianzaOlginatese. La squadra di casa parte fortissimo con un bel giro palla e una impostazione molto offensiva per i livelli fino a ora incontrati, ma l’Aurora riesce a essere molto pericolosa davanti. Si sviluppa una partita di alto livello con continui cambi di fronte, allo scadere però i padroni di casa si portano in vantaggio. Nel secondo tempo l’Aurora San Francesco si schiera in modo più offensivo e riesce a vincere il tempo trasformando un rigore netto. Nel terzo tempo i biancorossi subiscono due autogol e poi partita equilibrata senza reti. Quarto tempo 2-2.

Gli Esordienti misti 2010 e 2011 sono stati ospiti della Polisportiva 2001 sul campo in terra dell’oratorio di Maggianico. Partita persa, ma con un gioco in crescendo, a esclusione di un primo tempo difficile. Tutti i ragazzi si sono espressi bene. Parziali 4-0, 1-0 e 0-2, con due gol di buona fattura e il rammarico è per un’occasione mancata per pareggiare sul finale del secondo tempo.