LECCO – Ultime amichevoli prima dell’inizio di campionato con valide formazioni di pari livello per gli Esordienti 2009 e 2010 del G.S. Aurora San Francesco attività di base, che hanno sfidato in casa il Cortenova e la ColicoDerviese sul campo di Colico.



Gli Esordienti 2009 allenati da Carlo Roveda, Claudio Pensotti, Massimo Vanossi e Paolo Piveri hanno vinto in casa sulla forte formazione valsassinese del Cortenova che vedeva schierati anche dei ragazzini nati nel 2010 oltre che del 2009. Nel primo tempo i ragazzi di Roveda hanno perso 1-0 sbagliando numerose occasioni per pareggiare, subendo il contropiede degli avversari pur mostrando del bel gioco. Negli altri tre tempi nulla da fare per il Cortenova, che subisce la maggiore concretezza e la miglior forma dei padroni di casa. Risultato finale nei quattro tempi: 3-1

Incontro amichevole a Colico per gli Esordienti 2010 con la Colicoderviese. Partita disputata all’insegna della sportività e del Fair Play. Avversari di pari livello, affrontati dai ragazzi allenati da Nando Napolitano, Domenico Perri, Arturo Lettieri e Massimo Mauri con la giusta mentalità e agonismo. I ragazzini bianco-rossi ospiti hanno concesso poco, tranne un paio di errori a livello difensivo che i padroni di casa non hanno perdonato. Si sono visti momenti di bel gioco e fraseggi che inducono a pensare in positivo per ciò che riguarda miglioramenti futuri.

“Qualcuno dei nostri giocatori, deve migliorare sul concetto di squadra e di gioco corale, insistendo troppo su individualismi che a volte rallentano o interrompono sviluppo di azioni che potrebbero avere esiti più efficaci. – ha affermato mister Napolitano – Nel complesso comunque, abbiamo messo in campo una buona prestazione, una ottima tenuta fisico – atletica e una buona intensità. Anche nei contrasti, siamo stati determinati e nel perdere palla, quasi sempre abbiamo tentato con tenacia di riconquistarla”.

Risultato sui tre tempi 3-3, 2-0 e 1-1, quindi due tempi pareggiati e uno vinto.

RedSpo