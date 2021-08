LECCO – Nottata di interventi per i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco. Primo episodio in Valsassina attorno alle 23.30: una squadra del distaccamento volontario di Bellano è intervenuta per un incidente che ha coinvolto una macchina uscita dalla sede stradale (nella foto a destra) sulla Provinciale 65 tra Cortenova e Parlasco. Il personale ha liberato la persona dalla vettura, una ragazza di 19 anni, è l’ha consegnata ai sanitari in codice verde.

Un’ora dopo una squadra nautica è intervenuto sul Lago di Garlate per un natante con principio di incendio a bordo. Otto le persone portate in salvo, senza malori o infortuni, e l’imbarcazione è stata trainata al primo porto disponibile. L’intervento durava circa due ore.

Alle 3 un’auto si è ribaltata lungo la Statale36, in corsia nord all’altezza di Colico. In codice giallo è stato portato all’ospedale di Gravedona un ragazzo di 25 anni. Sul posto un’autopompa-serbatoio del distaccamento di Bellano.

Infine alle 4 una squadra Aps del Comando di Lecco è intervenuta a Garlate per una fuga di gas metano all’esterno di un condominio. Ai pompieri il compito di mettere in sicurezza la perdita in attesa dell’arrivo dei tecnici dell’azienda del gas.