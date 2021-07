BALLABIO/PIANI DEI RESINELLI – Dopo il primo Everesting sul passo Agueglio e i 10 muri di Valle e lago in poco meno di due mesi, Gabriele Scaioli di Primaluna si è superato di nuovo, completando l’incredibile sfida dell’Everesting 10mila.

17 salite da Ballabio al piazzale dei Piani dei Resinelli, per un dislivello positivo complessivo di 10.030 metri, in quasi 20 ore, 16 delle quali passate in sella alla sua bicicletta.

“Ero indeciso se farlo in questo periodo o più avanti, per via del caldo, ma la voglia di scalare ancora l’Everest in bici era superiore al gran caldo di queste settimane – ha spiegato il 21enne …

