LECCO – Esattamente 12 anni fa, il 6 agosto del 2009, ci lasciava il mito dell’alpinismo Riccardo Cassin.

La fondazione che porta il suo nome lo ricorda così:

𝐂𝐢𝐚𝐨 𝐑𝐢𝐜𝐜𝐚𝐫𝐝𝐨

Il 6 agosto 2009, oggi 12 anni fa, Riccardo ci lasciava all’età di 100 anni nella sua amata casa dei Piani Resinelli ai piedi della Grignetta.



Oggi, come ogni anno, è una giornata speciale per la sua famiglia e per tutti quelli che lo hanno conosciuto.



Lo ricordiamo sempre con affetto e con un sorriso ringraziando anche voi per l’interesse che dimostrate verso le attività della Fondazione che ha come scopo ricordare le imprese straordinarie di Riccardo, come uomo e come alpinista, ma soprattutto diffondere la cultura di montagna.

.

