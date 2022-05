LECCO – Emergenza risolta a Malavedo, dove per buona parte della mattina un autobus di LineeLecco in panne ha ‘fatto tappo’ causando forti disagi per la viabilità tra Lecco e la Valsassina.

Diverse le auto che hanno potuto dirigersi verso la “nuova Lecco-Ballabio” ovviando al blocco, meno bene per mezzi pesanti e altri pullman i quali, costretti ad attendere il turno per passare grazie al senso unico alternato imposto dopo l’intervento della Polizia Locale, hanno collezionato ritardi a ricaduta per tutta la mattinata. Nella lista della mattinata anomala anche anche l’ingresso a scuola ben oltre la campanella per molti studenti, avviatisi a piedi verso gli istituti di riferimento.