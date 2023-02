MILANO – Affluenza ancora bassissima alle 19 ai seggi aperti per il rinnovo del consiglio regionale e del suo presidente. I rilevamenti delle 19 indicano che in Lombardia si è recato al voto circa il 27% degli aventi diritto, dato simile anche per le province con qualche eccezione in negativo (a Sondrio l’affluenza è finora sotto il 23%). In provincia di Lecco invece il dato è leggermente superiore alla media lombarda, con un afflusso alle urne del 29%.

Nel 2018 alle 19 della domenica l’affluenza fu del 60% circa – ma il confronto non è possibile con quello odierno perché si votò in una sola giornata (domenica 4 marzo). In questa tornata invece i seggi restano aperti oggi, domenica, fino alle 23 e nuovamente domani, lunedì, dalle 7 alle 15.

