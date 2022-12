LECCO – Notizia dell’ultim’ora: un moviere erbese di 24 anni sarebbe stato picchiato da due camionisti mentre operava nel “filtraggio” dei mezzi pesanti all’altezza del Ponte della Gallina, tra Laorca e Ballabio.

Secondo informazioni in corso di verifica, i due conducenti avrebbero reagito violentemente all'”alt” imposto loro, aggredendo fisicamente il moviere. Quest’ultimo ha riportato lesioni a una mano e a un ginocchio.

Intervenuta sul posto la Guardia di Finanza, aggiornamenti in questa pagina – appena disponibili.

RedCro

MOVIERE: incaricato (in questo caso dall’ANAS) che ha il compito di dirigere il traffico degli automezzi in zone interessate da cantieri o, come per l’emergenza sulla Lecco-Ballabio, dove si rende necessario attuare sensi unici alternati o blocchi temporanei del traffico pesante.