MILANO – Diramato in queste ore l’allerta meteo dalla Protezione Civile della Regione Lombardia. In particolare per le nostre zone il colore è rosso (preallarme) per il rischio Idrogeologico e giallo (“attenzione”) per i rischi Idraulico, Temporali e Vento forte.

Questo il bollettino di oggi: “L’ampia area depressionaria nordatlantica in approfondimento su tutta l’Europa occidentale e in scorrimento verso levante determina condizioni instabili sulla Lombardia.

Le precipitazioni, diffuse sin dalle prime ore di oggi pomeriggio, lunedì 4/10…

