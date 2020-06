BALLABIO – Buone notizie per la dottoressa Eleonora Arrigoni, medico di base subentrata allo scomparso dottor Ponti, e per i suoi pazienti. Il medico avvisa infatti che da lunedì non sarà più necessario raggiungerla ad Introbio ma riceverà, con gli stessi orari dell’ambulatorio di via Confalonieri, all’ambulatorio di Ballabio superiore in piazza Giovanni XXIII.