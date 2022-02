MILANO – Anas ha programmato la manutenzione periodica agli impianti a servizio delle gallerie della propria rete di competenza. Nel dettaglio sono state programmate le attività gli impianti a servizio delle gallerie “Valsassina” e “Passo del Lupo” sulla strada statale 36 Racc “Raccordo Lecco-Valsassina”. Per consentire lo svolgimento dei lavori, la statale sarà chiusa in entrambe le direzioni dal km 0 al km 9, compresi gli svincoli, in orario notturno lunedì 7 e 14 febbraio dalle 22 alle 5 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sulla viabilità provinciale con indicazioni sul posto.