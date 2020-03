BALLABIO – Un flash mob di cartelloni e disegni esposti sui balconi o in casa dai bambini e ragazzi di cui Ballabio è ricco. A organizzarlo l’oratorio di Ballabio e Il Pianeta dei Sogni che hanno raccolto la volontà di tante famiglie di scacciare la paura, in questo momento di difficoltà per l’emergenza Coronavirus. Soprattutto di scatenare un tornado di speranza in tutti, in particolare di stare in chi sta lottando con questo terribile virus.

Dall’oratorio, ma anche dal Pianeta si è concretizzato con il titolo #andràtuttobene…